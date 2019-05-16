В Челябинске построят важные развязки, отремонтируют магистрали и осветят темные улицы

В Челябинске в этом году средний ремонт с заменой дорожного полотна ждет 18 магистральных улиц. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника городского управления дорожного хозяйства Ирина Степанова.

«Контракты по ремонту этих улиц в настоящее время отыгрываются. Ждем победителя», - отметила Ирина Степанова.

По ее словам, самое большое направление, которое будет реализовано в 2019-м году в рамках программы развития городской улично-дорожной сети, - освещение улиц. Речь идет о 33-ти объектах.

«Работы здесь предстоят разноплановые, вплоть до замены опор на оцинкованные. Где-то будет произведена покраска, где-то - восстановление освещения. Освещение появится там, где ранее его практически не было. Это, например, улица Морская, дорога в поселок Сухомесово, Новосинеглазово. И, конечно, будем заниматься освещением пешеходных зон улиц Кирова, Красной, Советской, Елькина, Цвиллинга, Карла Маркса. На Энгельса, Труда и проспекте Ленина будут заменены опоры с переустройством контактной сети», - рассказала Ирина Степанова.

На реализацию мероприятий программы развития улично-дорожной сети Челябинска, рассчитанной на 2019-2020-й годы, планируется потратить внушительную сумму – более шести миллиардов рублей.

В числе прочего речь идет о двух больших транспортных развязках – они появятся на Братьев Кашириных (на участке от Кирова до Российской с выходом на улицу Труда) и на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта.

«Транспортные развязки, естественно, будут благоустроены. По развязке Дарвина-Троицкий тракт, появления которой челябинцы ждут давно, конкурс уже отыгран, имеется победитель. В этом году планируется переустроить только сети, в 2020-м - запустить движение», - сообщила Ирина Степанова.

Также в рамках реализации программы в Челябинске запланированы благоустройство и озеленение улично-дорожной сети центральной части города (помимо общественных пространств).

«Фронт работ большой, практически все они в настоящее время подтверждены в плане финансирования временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Основная задача – выйти на конкурсные процедуры, закончив с проектно-сметной документацией и прохождением экспертиз», - подчеркнула первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

Она отметила, что основной массив работ планируется выполнить в этом году (кроме развязок – по ним заключаются двухгодичные контракты). Часть работ, которые можно выполнять в зимний период, будет завершена в начале 2020-го года.

«Будет заменено достаточно много осветительных приборов, что улучшит видимость на дорогах. Путепроводы сделают ярче и презентабельнее, чтобы они не были обычными железобетонными конструкциями и в ночное время украшали Челябинск», - сообщил временно исполняющий обязанности заместителя главы города по вопросам градостроительства Сергей Репринцев.

Он также напомнил, что на гостевых маршрутах к предстоящим в 2020-м году саммитам ШОС и БРИКС появятся около трехсот современных остановочных комплексов от пяти до семи метров в длину. Публичные слушания по ним уже проведены, все замечания и пожелания местных жителей – учтены.