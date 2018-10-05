В Челябинске поздравили педагогов

В Челябинске вчера, четвертого октября, накануне Дня учителя, состоялся торжественный прием руководителей образовательных организаций, посвященный профессиональному празднику педагогов. Учителей поздравил глава города Евгений Тефтелев.

«Сегодня образование - это основа жизненного успеха. И сегодня мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь благородной профессии учителя и будущему нашей страны - нашим детям. От вас, дорогие педагоги, напрямую зависят успехи подрастающего поколения в учебе и в жизни, ведь каких бы высот ни достиг человек, важнейшую роль в его становлении играют его учителя», - подчеркнул Евгений Тефтелев.

Как отметила председатель городского комитета по делам образования Светлана Портье, в зале присутствовали педагоги, посвятившие системе образования всю жизнь.

«Уважаемые коллеги, мы очень ценим ваш труд, любим вас. Поздравляю всех с праздником, желаю здоровья, добра и процветания. По традиции, в преддверии Дня учителя мы даем старт конкурсам профессионального мастерства. Уверена, это будет интересная творческая работа», - отметила Светлана Портье.

Как отмечает пресс-служба городской администрации, в этом учебном году челябинские педагоги примут участие в восьми профессиональных конкурсах. Самый известный из них, «Учитель года», объединит учителей-предметников общеобразовательных организаций. В состязаниях «Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека» будут участвовать педагоги и специалисты системы дополнительного образования. Конкурс «Педагог года в дошкольном образовании» соберет работников детских садов, а руководители образовательных организаций поучаствуют в состязании «Руководитель года». Конкурсы «Педагог-психолог» и «Педагог специального и инклюзивного образования» проводятся для специалистов в соответствующей области.

«Мы будем болеть за наших конкурсантов. Участие в конкурсах всероссийского масштаба - большая честь, а победы, безусловно, работают на имидж Челябинска. Желаю вам удачи», - сказал Евгений Тефтелев.

Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов: заявительный, отборочный и основной. В ходе основного этапа участники состязания презентуют свои образовательные проекты и дадут открытые уроки, а также проведут мастер-классы для коллег и примут участие в дискуссии на заданную тему. Победители и призеры награждаются денежными призами и ценными подарками.