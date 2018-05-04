В Челябинске поздравили участниц Великой Отечественной войны и тружениц тыла. На прием приехали 80 представительниц прекрасного пола, средний возраст фронтовичек превышает 84 года.

Торжественный прием женщин-участниц Великой Отечественной войны, блокадниц, малолетних узников фашистских лагерей, посвященный Дню Победы, прошел сегодня, 4 мая на территории Челябинского Авиационного училища штурманов.

Началось торжественное мероприятие с митинга и возложения цветов к памятнику летчикам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

С наступающим праздником гостей поздравил глава города Челябинска Евгений Тефтелев.

«Этим мероприятием мы даем старт праздничным торжествам, посвященных 73-й годовщине Победы. Этот День дорог для всех россиян, для Челябинска он имеет огромное значение, мы вспоминаем, что у нашего города есть еще одно название — Танкоград. Сегодня мы поздравляем наших женщин, которые принимали участие и в боевых действиях, и работали в тылу. В очередной раз благодарим их за мирное небо, за наше счастливое настоящее, за ту работу с молодежью, которую многие ведут и по сей день. Низкий поклон каждой из них», - отметил Евгений Тефтелев.

Стоит отметить, что на прием челябинского градоначальника приехали 80 представительниц прекрасного пола, средний возраст фронтовичек превышает 84 года. По завершению гости отправились на праздничный обед, где каждая получила памятные подарки от партнеров.