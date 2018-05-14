В Челябинске прогнозируется четвертый класс пожарной опасности

В Челябинске на этой неделе прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. Сейчас в южноуральской столице установлен третий класс, согласно данным федерального агентства лесного хозяйства.

Как отметил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения городской администрации Александр Рымарев, в муниципалитете растет число загораний травы. Причиной таких пожаров чаще всего становится неосторожное обращение с огнем.

Только на прошлой неделе в мегаполисе было зарегистрировано 65 фактов загорания травы. Площадь горения сухостоя составила 80 гектаров. Все очаги ликвидированы. Пострадавших нет.

«В целом минувшая неделя в Челябинске прошла без серьезных происшествий», - сказал Александр Рымарев.