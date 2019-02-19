В Челябинске проведут мастер-классы «Кухни жизни»

Во вторник, 19 февраля, в Челябинском промышленно-гуманитарном техникуме проведут мастер-классы по приготовлению еды «Кухня жизни».

Такую возможность для молодёжи, находящейся в социально-незащищённом положении, предоставляют организаторы проекта на протяжении двух лет. Проводятся кулинарные мастер-классы при поддержке федерального агентства по делам молодёжи и фонда президентских грантов.

Умение грамотно и вкусно приготовить блюдо – это не только один из необходимых жизненных навыков, но и творческий процесс, в котором нужно постоянно совершенствовать и оттачивать своё мастерство. Ушедший год завершился для «Кухни жизни» чередой мастер-классов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в «Есаульской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате».

Удивительный проект «Кухня жизни» дает ребятам не только элементарные навыки готовки и изучения технологии приготовления блюд, но и знакомит с кухней народов мира и открывает новые перспективы в сфере кулинарии. Проект реализуется при поддержке чЧелябинского общественного движения «За возрождение Урала», архитектурной компании «Гармония Дома».

Фото: пресс-служба проекта «Кухня Жизни»