В Челябинске пройдет благотворительный концерт в поддержку обиженных человеком диких зверей

В Челябинске в честь юбилея символа сборной России по дзюдо и самого знаменитого тигра страны - Жорика пройдет благотворительный концерт. Мероприятие, организованное фондом защиты диких животных и фондом народного танца имени Карташовой и Реус, состоится 21 мая в 19 часов в ДК ЖД.

История спасения Жорика началась десять лет назад, когда смертельно больной тигренок из кочевого зоопарка попал на лечение к зоозащитнику Карену Даллакяну. В 2009-м году тигра привезли в челябинскую клинику с воспаленной открытой раной на морде. Тогда сложно было поверить, что малыш выживет. За долгий период лечения маленький хищник перенес многое: наркозы, 16 операций, две клинические смерти, лекарства и перевязки. Однако, несмотря на тяжелое состояние пациента, челябинский «айболит» Карен Даллакян спас тигренка.

Сейчас Жорик живет в реабилитационном центре «Утес» в Хабаровском крае. Обрести дом ему помог президент России Владимир Путин. Он принял в судьбе тигренка живое участие и распорядился выделить средства на транспортировку к месту его постоянного обитания. Множество жителей региона также не остались безучастны к беде животного, переживали за тигренка и всеми силами поддерживали приют.

Сегодня Жорик - взрослый и сильный тигр, которому нужна подруга, поэтому сейчас идет поиск тигрицы-партнерши. Но пока хищник не озадачен семейными проблемами, он вместе с Кареном Даллакяном помогает жителям приюта фонда зоозащиты «Спаси меня».

Несколько лебедей, лисы Леня и Эля, волк Лорд, енот Шрэк и десятки других животных пострадали от человеческой жестокости. Кто-то попал в капкан, кто-то был ранен во время браконьерской охоты или пострадал от жестокого обращения в передвижном зоопарке.

На спасение, лечение и реабилитацию диких животных и птиц министерство экологии второй год выделяет субсидию фонду зоозащиты «Спаси меня». В приюте фонда пациентов лечат, кормят, ухаживают за ними. Но кроме этого для их содержания нужны более просторные и комфортные вольеры, поэтому все средства, собранные в рамках благотворительного концерта, будут направлены на новые вольеры для спасенных зверей, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Помочь животным может каждый- для этого лишь нужно приобрести билеты и посетить юбилейный гала-концерт. В нем примут участие детская студия государственного ансамбля танца «Урал», ансамбли «Ералаш» (Челябинск), «Вольный ветер» (Магнитогорск), «Аллегро» (Коркино), «Алые паруса» (Миасс), «Айгуль» (Челябинск), вокальный ансамбль «Вольница» и многие другие – в общей сложности более ста артистов. В фойе перед концертом пройдет выставка уникальных тигровых кошек. Зрителей также ждут конкурсы, игры и розыгрыши.

Также на сцене ДК «Железнодорожников» будут объявлены победители творческого конкурса «Тигриная тропа», который собрал более ста работ. На конкурс, завершившийся первого мая, участники из многих городов России и зарубежья присылали рисунки, стихи и рассказы о Жорике. Для победителей конкурса организуют незабываемую поездку в Хабаровский край в гости к знаменитому хищнику – счастливчики смогут познакомиться с амурским тигром лично.