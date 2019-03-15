В Челябинске состоялась премьера триллера «Пиковая дама: Зазеркалье»
Вчера, 14 марта, в челябинском КРК «Мегаполис» прошла премьера российского фильма ужасов «Пиковая дама: Зазеркалье». Режиссером и сценаристом ленты выступил Александр Домогаров-младший.
Фильм является косвенным продолжением картины «Пиковая дама: Черный обряд»: он заимствует многие приемы и сценарные ходы своего предшественника. Основа сюжетной канвы – вызов Пиковой Дамы пятью воспитанниками зловещей школы-интерната и их борьба с темными силами.После проведения обряда детей начинает яростно преследовать «Женщина в черном» – таинственный демон с жестокими наклонностями.
Фильм глубоко погружает в напряженную и тревожную атмосферу. Не трудно понять, что картина пытается равняться на успешные западные примеры: фильм перенимает традиции «Заклятия» и «Астрала»– зрители ценят нагнетающую музыку и пугающие моменты- скримеры. Фильм уверенно держит планку и следует классическим канонам «ужастиков. В широкий прокат фильм вышел 14 марта.