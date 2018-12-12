В Челябинске состоялось первое заседание Общественного совета при МВД в обновленном составе

В полиции Челябинска обновился состав Общественного совета. На первом заседании в новом составе, которое состоялось в УМВД областного центра, были расставлены приоритеты работы на 2019 год.

Общественный совет при УМВД России по городу Челябинску обновился на 50 процентов. В нем остались те члены, которые работали активно и неравнодушно в прежнем составе и сохранили желание работать. К ним присоседились новые. Это общественные деятели, представители СМИ, работники культуры, предприниматели, депутаты. В большинстве своём это люди, которые имеют активную жизненную позицию, занимаются, знают проблемы горожан, а главное, готовы помогать в решении этих проблем и готовы поднимать серьёзные вопросы перед руководством управления МВД.

Члены совета обсудили мероприятия по направлениям деятельности, планируемые к осуществлению в декабре 2018 года и первом квартале 2019 года.

Одна из основных задач Общественного совета - активное участие в обеспечении учета предложений и мнений челябинцев о деятельности полиции, согласование их интересов с органами государственной власти и решение наиболее важных вопросов по укреплению общественной безопасности и противодействию преступности.

«Представители вновь созданного Общественного совета УМВД внесли свои предложения в организацию работы общественников, в том числе касающиеся работы с несовершеннолетними и родительскими комитетами, осуществления общественного контроля за деятельностью полиции; привлечения граждан, общественных объединений и организаций к реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, противодействия коррупции, информирования граждан о деятельности полиции и Общественного совета, в том числе через СМИ», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Еще одно важное направление, которое будет постоянно находиться в поле зрения членов Общественного совета, это - профилактика. В идеале органы внутренних дел должны работать именно на упреждение, ведь основная задача - предотвратить преступление, обеспечив в полной мере безопасность граждан и правопорядок в стране, а не разбираться с последствиями.

Также в ходе совещания участники рассмотрели вопросы организации приема граждан, безопасности дорожного движения, патриотического воспитания детей, проведения профилактических, культурных и спортивных мероприятий.

Добавим, члены Общественного совета могут свободно посещать все занимаемые УМВД России по городу Челябинску помещения, в том числе места принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, знакомиться с обращениями граждан о нарушении их прав и законных интересов сотрудниками правоохранительных органов, а также с результатами рассмотрения таких обращений, ходатайствовать перед руководством полиции о проведении проверок соблюдения сотрудниками норм профессиональной этики, а также присутствовать при проведении должностными лицами МВД личного приёма граждан.