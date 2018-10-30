В Челябинске вспоминают жертв политических репрессий 20 века

В Челябинске сегодня, 30 октября, вспомнят жертв политических репрессий 20 века. В 14 часов во Дворце культуры железнодорожников состоится городское благотворительное мероприятие, посвященное Дню их памяти.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», традиционный ежегодный митинг-реквием с возложением цветов, приуроченный к печальной дате, прошел на мемориальном комплексе «Золотая гора» ранее, 11 сентября. Девятого сентября 1989 года, 29 лет назад, здесь были перезахоронены останки жертв репрессий и прошел траурный митинг. С того времени дети, внуки и правнуки репрессированных горожан и просто неравнодушные челябинцы каждый год собираются здесь, чтобы почтить память людей, оказавшихся без вины виноватыми.

По случаю Дня памяти жертв политических репрессий, который приходится на 30 октября, государственный архив региона вспомнил и челябинских журналистов, многие из которых были отправлены в тюрьму, многие – расстреляны.

В числе последних - Леонид Сыркин, Иван Луговской, Абрам Юздерчанский, Василий Тюменев, Виктор Губарев, Михаил Люгарин, Борис Кортин, Николай Антонов, Павел Ахмин, реабилитированные посмертно.

Фото государственного архива Челябинской области