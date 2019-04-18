В Челябинске выбрали авторов лучших проектов конкурса Open Innovations Startup Tour

Вчера, 17 апреля, в челябинском отеле «Radisson Blu Челябинск» завершился региональный конкурс инновационных проектов в рамках Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион». По итогам мероприятия жюри выбрали авторов лучших проектов в трех конкурсных треках — биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии.

В направлении «Информационные технологии» эксперты выделили проект Вячеслава Новоселова «Pulse – маркетинговая платформа для торговых центров». Проект предполагает создание пириноговой платформы на основе гостевого Wi-Fi, с точным геопозиционированием и применением соцсетей. Сегодня у сервиса самая точная геолокация в России– программа видит посетителей внутри помещения с точностью до одного метра. Платформа персонализирует всех посетителей внутри помещения и собирает портрет пользователей – анализирует их по социально-демографическому составу с помощью соцсетей и активности в Интернете.Сервис улавливает перемещения посетителей и выстраивает взаимодействие между арендаторами для кросс-маркетинга. Проект рассчитан на охват 1600 торговых центров страны, а также бизнес- центров и муниципальных заведений. Для каждой сферы предусмотрен отдельный функционал. К примеру, в торговых центрах сервис анализирует «горячие» маршруты посетителей и выявляет наиболее популярные места. Платформа разделяет аудиториюна психотипы и дает рекомендации по выстраиванию отношений с посетителями.

Автором лучшего проекта конкурса стал участник трека «Индустриальные и энергетические технологии» Михаил Самохвалов. Его проект «Разработка малогабаритной мобильной установки для проведения статических испытаний свай и штампов» получил главный приз – сертификат на 300 тысяч рублей. По замыслу автора, установка сможет выполнять инженерно-геологические изыскания для проектирования фундамента. Сама конструкция состоит из 3 элементов: анкерных свай, геодезического купола со стержнями в виде металлических труб, верхней упорной конструкции, принимающей усилие домкрата. Длина элементов – не более 1,5 м, масса – не более 20 кг.Сама установка компактна – она помещается в небольшом грузовом автомобиле. Как считает автор проекта, устройствонайдет спрос у строительных компаний, научных лабораторий и частных заказчиков.

В треке «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» лидировал проект Василия Дюрягина «Покрытия для медицинских имплантатов». В планах автора наладить производство универсального покрытия для медицинских имплантатов, которое повышает уровень их приживаемости в организме. В рамках проекта уже создано многослойное композитное покрытие на основе углерода, которое можно применять для любых имплантатов – на его разработку и регистрацию ушло 8 лет.

В ходе награждения участники получили призы не только от организаторов, но и от партнеров конкурса. Так, победитель гранд-финала Михаил Самохвалов получил от Советника по взаимодействию с региональными органами власти ПАО «Мегафон» Тимофея Зебрина сертификат на 20 тысяч рублей от сервиса «МегаФон. Путешествия» – он дает скидку на бронирование путешествий по всему миру.

В команде жюри конкурса приняли участие эксперты из разных профессиональных областей. В их числе был директор Центра промышленного интернета компании «Интерсвязь» Олег Плотников. Специалисты фонда Сколково заинтересовались разработками уральской IT-компании «Интерсвязь».

До завершения Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» осталась неделя. Уже сегодня, 18 апреля, региональный этап проекта стартовал в Санкт-Петербурге на площадке технопарка «Ленполиграфмаш».