В Челябинской области для детей с онкологией разгорится новая «Искорка»

Около ста маленьких жителей Челябинской области с онкогематологическими заболеваниями этим летом пройдут реабилитацию в инновационном лагере «Искорка», в девятый раз открывшемся на базе Кусинского областного реабилитационного центра.

В первую смену здесь отдохнет 51 ребенок в возрасте от семи до 14-ти лет - у всех детей за спиной длительное и трудное лечение. Во вторую смену ожидается почти такое же количество братьев и сестер переболевших детей.

Помимо директора лагеря, психолога и врача, с детьми работает команда волонтеров из 16-ти человек, прошедших специальное обучение, в том числе шесть вожатых, которые в прошлом сами победили рак.

Как сообщает управление информационной политики администрации Челябинска, детей в лагере ждут самые разнообразные мастер-классы и развлечения: полимерная глина, мыловарение, фризлайт, квесты, сказочная терапия и - впервые - спортивные мероприятия.

Работу лагеря финансируют министерство социальных отношений Челябинской области и общественное движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» в рамках проекта социальной поддержки «Курс на счастье в семье», реализуемого на Южном Урале при поддержке фонда президентских грантов.