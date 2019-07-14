В Челябинской области «Еловое» заливает фекальными водами, под угрозой одноименное озеро

Сегодня, 14 июля, ночью остановилась перекачивающая станция, обслуживающая поселок Еловое и ряд находящихся рядом здравниц. Фекальные воды стали затапливать дома, находящиеся на этих территориях, под угрозой загрязнения гидрологический памятник природы – озеро «Еловое».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, канализационно-насосная станция №3 (КНС-3) принадлежит администрации Чебаркуля, Она перекачивает фекальные воды с территории санатория «Сосновая горка», бывшего санатория «Еловое» и из девятиэтажных домов, расположенных на этой территории, из домов поселка Еловое и с территории бывшего лагеря «Искорка».

Месяц назад муниципальное предприятие Теплоком» передало КНС-3 была передана вновь созданному МУПу «Канализационное хозяйство». Но с того момента ни одного представителя этой организации на станции не появлялось.

«Сегодня ночью перекачивающая станция встала и всё Еловое стало затапливать фекальными водами. Вся канализация пошла через край, - рассказал наш источник. – Тут же сообщили диспетчеру города. Но пока никакие меры в администрации не приняты».

Наш источник подчеркивает, что администрация Чебаркуля еще месяц назад знала о ситуации, но наладить ее обслуживание так никто и не удосужился. Если сейчас начнут откачивать воду из подвалов, то все канализационные стоки польются в озеро.

И все это происходит на фоне аномальной жары, которая держится в Челябинской области уже несколько дней. Базы отдыха и санатории, расположенные в этой зоне, переполнены отдыхающими. Много людей загорает и купается в озере Еловое.

Кроме того, до сих пор не обслуживаются должным образом и очистные сооружения, собственником которых является «Евродвор» (они семь лет назад выкупили имущество обанкроченного санатория Еловое» и коммунальные сети). «Никто палец о палец не ударяет, чтобы наладить работу. Видимо, ждут экологической катастрофы», - с сожалением констатирует наш источник.

Как уже сообщало агентство, в 2016 году муниципальные сети водоотведения и водоснабжения Чебаркульского округа были переданы МУП «Теплоком» , которое с ведома мэрии сдало их в аренду частникам: ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» и ООО «Чебаркульское предприятие канализации». Инженерные сети не ремонтировались.

УФАС региона признало нарушение антимонопольного законодательства в действиях мэрии, МУП «Теплоком», ООО «Чебаркульское предприятие канализации» и ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения». Было предписано устранить нарушения, но этого не было сделано.

Чиновники, передавшие муниципальные сети водоснабжения и водоотведения юридическим лицам, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. В марте 2019 года был арестован глава Чебаркуля Сергей Ковригин, в апреле – взят под стражу директор ООО «Чебаркульгорводоканал» Евгений Бородулин.

В апреле 2019 года глава региона Алексей Текслер дал поручение дал поручение «провести инвентаризацию всех водозаборов, всех очистных сооружений для того, чтобы понять реальную картину».