В Челябинской области из-за жары временно ограничили движение большегрузов на А-310

В Челябинской области УпрДор "Южный Урал" ввел временное ограничение движения для грузовых автомобилей на федеральной трассе А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан в связи с высокими температурами воздуха.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МЧС области, в связи с прогнозируемым повышением дневной температуры окружающего воздуха в 12 часов 28 июля введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей на участке км 16+270 – км 144+430 трассы А-310. Планируется, что в 20 часов оно будет снято.

На участках, где действует ограничение, подготовлены площадки для организации временных стоянок, организован пролив проезжей части.

На данный момент движение на автодороге не затруднено, трасса в проезжем состоянии, уточнили в ГИБДД.