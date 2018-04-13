В Челябинской области назвали место проведения 26-го Бажовского фестиваля

В Челябинской области стало известно о месте проведения 26-го Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества. Он состоится в Пластовском районе, недалеко от села Демарино, сообщает официальная группа фестиваля ВКонтакте.

По предварительным данным, Бажовка-2018 пройдет в этом году 22-24-го июня.

Фото из группы «Всероссийский Бажовский фестиваль» ВКонтакте

В прошлом году Бажовский фестиваль (юбилейный, 25-й по счету) с большим успехом состоялся в «Солнечной долине» (Миасс). Его посетили более 26-ти тысяч человек из 25-ти территорий России, ближнего и дальнего зарубежья.

«За время своего существования Бажовка прошла путь от небольшого тематического мероприятия до истинно всенародного фестиваля, куда съезжаются мастера-ремесленники, певцы, танцоры, хранители народных традиций со всего мира. Масштаб и феномен Бажовки сложно до конца осознать», - писал в прошлом году сайт фестиваля.