В Челябинской области ограничат движение из-за ремонта мостов

В Челябинской области с 28 апреля будет введено временное ограничение движения транспорта на четырех мостах. Оно будет действовать до 30 сентября.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Миндортранса, ограничение введено на 33 км автомобильной дороги Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск, на 4 и 12 км автомобильной дороги Обручевка – Карабулак. Это связано с плановым ремонтом мостов через реки Кокуй, Ильяска, Бутубай и Колослейка.

Также с 28 апреля по 30 ноября будет введено временное ограничение на 35 км автомобильной дороги Аша – рабочий посёлок Кропачева – Шарлаш в связи с выполнением работ по строительству мостового перехода.