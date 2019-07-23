В Челябинской области стартует конкурс «Молодой предприниматель»
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 11:23

Молодых предпринимателей приглашают к участию в региональном конкурсе «Молодой предприниматель Челябинской области», организатором которого выступил Фонд развития предпринимательства — Территория бизнеса при поддержке губернатора Челябинской области.

В этом году проект пройдет в совершенно новом формате и станет грандиозным бизнес-событием региона. Конкурс будет проводиться с 30 июля по 26 августа в десяти номинациях. Принять участие в нем могут предприниматели в возрасте от 16 до 35 лет, имеющие официально зарегистрированный на территории Челябинской области бизнес.

В рамках конкурса более 500 молодых предпринимателей познакомятся с именитыми наставниками из «большого» бизнеса и примут участие в самом масштабном нетворкинге под открытым небом. 31 июля участники будут бороться за место в полуфинале в формате конвейера бизнесов. Далее полуфиналистов ждет недельная образовательная программа, которая позволит успешно выступить в финале проекта перед наставниками.

Десять победителей получат уникальные призы, в том числе обучение в лучших компаниях страны и бизнес-миссию в любую точку мира.

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