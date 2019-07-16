Присылайте свои новости

В Челябинской область установят «Фотоконтроль» за реализацией национальных проектов – жители смогут направлять фотографии по строящимся объектам, контролируя качество выполненных работ.

Проект запустят региональное отделение «Единой России» совместно с активистами «Народного контроля».

«Фотоконтроль» позволит гражданам не только следить за нацпроектами, но и влиять на их реализацию.

Напомним, в России с 2019 по 2024 год будет реализовано 12 национальных проектов, каждый из которых направлен на повышение качества жизни россиян. В Челябинской области в рамках реализации национальных проектов действует 52 региональные программы, в которые включены 708 объектов и мероприятий.

Челябинские единороссы намерены усилить контроль за реализацией нацпроектов. «Мы провели совещания во всех местных отделениях и пришли к выводу, что нужно усиливать работу в данном направлении как на уровне исполнительной власти, так и с помощью партийных механизмов», - подчеркнул секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания региона Владимир Мякуш на прошедшей 17 июля конференции.

Ранее было принято решение закрепить за каждым из объектов ответственного депутата, который будет следить за ходом работ, их качеством и соблюдением сроков.

«За объектами по реализации нацпроектов уже раскреплены члены фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании региона. В ближайшее время назначат ответственных депутатов районного и поселкового уровней», - отметил замсекретаря реготделения, вице-спикер Юрий Карликанов.

Контролеры будут следить за ходом работ в рамках реализации нацпроектов и привлекать граждан к этому контролю. «Необходимо, чтобы люди знали, в чем заключается тот или иной национальный проект, как он реализуется в регионе», - отметил Карликанов.

Ранее Контрольно-счетная палата области запустила опрос по национальным проектам, который призван узнать степень осведомленности граждан.