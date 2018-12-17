В челябинской «пятерке» выбрали прекраснейшую осужденную

В Челябинске выбрали самую очаровательную, обаятельную и привлекательную осужденную – в женской исправительной колонии состоялся традиционный ежегодный конкурс красоты «Мисс ИК».

Колонийской королевой красоты 2018-го года стала совсем юная участница Виктория Морозова. Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова, миниатюрная красавица удивила жюри конкурса проникновенными стихами о своей судьбе.

«Домашнее задание раскрыло еще один талант Виктории - вокальный. Девушка потрясающе выступила и в модном дефиле, которым по традиции закрывается конкурс красоты за колючей проволокой, - сообщила Ольга Емельянова. - Под аплодисменты зрителей начальник исправительного учреждения полковник внутренней службы Виктор Семенов вручил победительнице диплом и надел на нее сверкающую корону».

Осужденные, отбывающие наказание в пятой колонии, конкурс красоты очень любят и с нетерпением ждут его каждый год, чтобы погрузиться в его незабываемую атмосферу. Нынешний конкурс доставил зрительницам большое эстетическое удовольствие. Зал наблюдал за выступлениями десяти участниц, каждая из которых подготовила яркую «визитку», рассказав о себе и своих увлечениях.

Затем претенденткам на титул «Мисс ИК-2018» предстояло выдержать несколько испытаний. Первое - домашнее задание: девушки могли исполнить танец, спеть или прочитать стихотворение. Были и те, кто решил поразить жюри своим актерским мастерством и сыграть роль в театральной сценке. При этом у каждой участницы была своя группа поддержки.

Все, кто присутствовал на празднике, отметили, что в этом году конкурс получился особенным: все участницы оказались одарены самыми разными талантами, подготовили интересные номера и удивительные костюмы - это был настоящий взрыв ярких красок и хорошего настроения.

Королева Виктория Морозова призналась потом, что, узнав о предстоящем участии в конкурсе, сначала немного растерялась, но сумела собраться и начала старательно готовиться к выходу на сцену.

«Главное, что я хотела донести своим участием до тех, кто находится в местах лишения свободы, - это то, что никогда нельзя опускать руки, нужно стараться сохранять любовь к жизни и способность мечтать и верить в счастливое будущее», - поделилась победительница.

Все конкурсантки (а среди них и новоиспеченные мисс Фантазия, мисс Очарование, мисс Артистичность и обладательница приза зрительских симпатий) получили от администрации исправительного учреждения и Общественного совета при ГУФСИН Челябинской области памятные подарки.