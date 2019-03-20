В Челябинск прибудут автоколонна Тотального диктанта и волшебные ручки

В Челябинск в воскресенье, 24 марта, прибудет автоколонна Тотального диктанта «Владивосток-Таллин». Вместе с ней в столицу Южного Урала приедут филологи и писатели – собрать материал для книги о России и Тотальном путешествии и провести лекции. Челябинская команда тщательно готовится к встрече гостей из федерального штаба проекта.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, автоколонна остановится у фонтана в парке имени Гагарина в 17 часов. Филологи проведут опрос челябинцев и включат его результаты в книгу о Тотальном путешествии-2019. Каждый гость сможет сфотографироваться на фоне фирменных автомобилей ГАЗ, пообщаться с организаторами проекта и получить подсказки в преддверии Тотального диктанта.

В этот же день в 18 часов в государственном историческом музее Южного Урала состоится научно-популярная лекция кандидата филологических наук, члена Орфографической комиссии РАН, члена Экспертного совета Тотального диктанта, главного редактора портала «Грамота.ру» Владимира Пахомова. Эксперт расскажет челябинцам 12 интересных историй о русском языке. Также планируется участие в лекции писателя, литературного обозревателя Михаила Визеля, который расскажет, что происходит со словами при переводе, как одно значение переходит в другое. На лекции развернется научная дискуссия, в которую будет вовлечена и аудитория слушателей.

На сегодняшний день автоколонна Тотального диктанта преодолела около четырех тысяч километров пути, стартовав из Владивостока. Автопробег Тотального диктанта-2019, который состоится 13 апреля, является самым масштабным в истории проекта.

За ходом автопробега Владивосток-Таллин можно следить на сайте Тотального путешествия.

Для проведения ежегодной традиционной акции «Тотальный диктант» Почта России доставит на Южный Урал шесть тысяч ручек. Посылки с фирменными ручками поступят в Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Копейск, Коркино, Кыштым, Катав-Ивановск, Озерск, Еманжелинск, Еткуль, Верхнеуральск, Сатку, Трехгорный и другие населенные пункты региона.

Как сообщает УФПС по Челябинской области, для проведения Тотального диктанта изготовлено триста тысяч черных и красных ручек. По словам руководителя проекта Ольги Ребковец, ручки заряжены на грамотность - удобные письменные принадлежности приближают участников к пятерке.

Регистрация на участие в Тотальном диктанте (автором текста является писатель и литературный критик Павел Басинский) начнется за десять дней до проведения акции - третьего апреля, подготовиться к проекту можно в онлайн-школе на сайте Тотального диктанта или на очных курсах.

Ожидается, что в этом году участие в проекте примут не менее 250 тысяч человек по всем миру. В прошлом году Тотальный диктант собрал 227 тысяч русскоговорящих жителей планеты. Участники написали диктант одинаковыми фирменными ручками.