В электронной Книге Памяти Челябинской области - 55 новых имен

Государственный комитет по делам архивов Челябинской области продолжает работу по созданию электронной Книги Памяти южноуральцев-участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. За минувший год в нее было внесено еще 55 имен, сообщает ведомство.

В общей сложности в Книгу Памяти Челябинской области внесены сведения о более чем 254-х тысячах южноуральцах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. В ней указаны фамилия, имя, отчество, год рождения, место призыва, воинское звание, место службы, судьба (погиб, пропал без вести, проживал после войны в области или похоронен на ее территории), место жительства или захоронения после войны.

Благодаря сотрудничеству с учащимися и педагогами 36-й школы Челябинска в рамках проекта «Мы пишем ваши имена...» весной 2018 года установлена судьба 48 южноуральцев, пропавших без вести. В процессе поисковой работы на сайте ОБД «Мемориал» Центрального архива Министерства обороны РФ школьниками выявлены места захоронения воинов, погибших в немецких лагерях для военнопленных. Эти сведения внесены в Книгу Памяти.

Изменения в Книгу вносятся на основании красноармейских книжек, военных билетов, справок из Центрального архива Минобороны РФ, удостоверений ветеранов Великой Отечественной войны, удостоверений к медалям и орденам за участие в ВОВ, почетных грамот за участие в боевых действиях, «похоронок», справок из военкоматов, копий архивных документов с сайтов ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа».

Подтверждающие документы необходимо приносить в государственный комитет по делам архивов Челябинской области (Челябинск, площадь Революции, 4, кабинет 813) в рабочие дни (с 9 до 17 часов) или направлять сканированные документы на электронную почту: gkarhiv@gov74.ru. Также можно обращаться в муниципальные архивы по месту жительства.

Для того, чтобы получить выписку из Книги Памяти, достаточно направить запрос в госкомитет по делам архивов региона (на вышеуказанную электронную почту) или через интернет-приемную официального сайта ведомства.