В историческом музее челябинцев ждет мотобольный «ЗиД-50»

Государственный исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев и гостей города на выставку «ВелоМотоЭпоха», где их ждет мотобольный мотоцикл «ЗиД-50».

Мотобол родился во Франции 90 лет назад. В 1929 году группа французских энтузиастов из города Дижона выехала на футбольное поле и принялась гонять мяч, не слезая с седла. Так и родился новый вид спорта.

Первой профессиональной командой стал клуб «Сошо». Затем появились команды в Реймсе, Париже, Авиньоне и Труа. В 1933 году игроки клуба «Сума» из города Труа первыми пересели с кроссовых мотоциклов на специальные машины, конструкция которых в общих чертах сохраняется и по сей день. На раме мотоцикла устанавливаются дуги (бугели), помогающие удерживать мяч прижатым к мотоциклу во время движения. На ведомую звезду и диск переднего тормоза устанавливается дополнительная металлическая защита, которая предохраняет мотоцикл от повреждений в случае столкновения спортсменов во время игры или прямого попадания мяча.

Первой в Европе готовить мотоциклы для мотобола стала немецкая фирма Mallon, пустившая в серию машины на базе кроссового мотоцикла Mayko. В СССР мотобольные мотоциклы с середины 60-х выпускали на заводе имени Дегтярева в городе Коврове Владимирской области. Один из них представлен на выставке «ВелоМотоЭпоха». Это «ЗиД-50», сошедший с конвейера в 1998 году.

На постсоветском пространстве выпуск таких мотоциклов пытались освоить друзья-белорусы (на Минском мотовелозаводе), но дальше испытаний дело не пошло. Сегодня мировую пальму первенства в производстве мотобольной техники держит испанская фирма Gas Gas, выпускающая машины с объемом двигателя 250 кубических сантиметров. Если еще недавно на соревнованиях можно было увидеть кроссовые мотоциклы Honda и Kawasaki, переоборудованные под игру в мотомяч, то сегодня мотобольный мир практически целиком и полностью заполонили испанцы.

Что касается самой игры, то соревнования по мотоболу продолжают стабильно собирать стадионы болельщиков. В России также проводятся соревнования по мотоболу, где с 2002 года чемпионский титул стабильно удерживает клуб «Металлург» из города Видное.