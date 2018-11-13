В Коркино не могут обустроить пешеходный переход возле поликлиники, ссылаясь на дефицит средств

Администрация Коркинского городского поселения (Челябинская область) не может обеспечить безопасность пешеходов около детской поликлиники, ссылаясь на финансовые трудности.

Как сообщил руководитель челябинского отделения «Гражданского патруля» Семен Воронин, коркинцы пожаловались, что рядом с детской поликлиникой (дом №39 по улице 9 Января) нет ни одного пешеходного перехода и родителям с больными детьми приходится с риском для жизни добираться до врача.

Представители общественной организации «Гражданский патруль» обратились в администрацию и ГИБДД города.

В городском ГИБДД, изучив проект организации дорожного движения на данном участке, выяснили, что в районе дома №41 по улице 9 Января (соседний с поликлиникой дом) предусмотрен нерегулируемый пешеходный переход. «Администрации Коркинского городского поселения выдано предписание на обустройство пешеходного перехода на данном участке», - сообщил начальник ОГИБДД Александр Брусов.

Замглавы Коркинского городского поселения Вадим Галямов пояснил, что в бюджете 2018 года не предусмотрены денежные средства на обустройство пешеходного перехода около детской поликлиники. «При экономии денежных средств или поступлении дополнительных доходов в местный бюджет работы по организации перехода будут включены в план на 2019 год», - заверил вице-мэр.