В принудительном порядке

В Курчатовском районе Челябинска начали сносить незаконную ярмарку
Общество
Сегодня, 14:40
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, 23 июля, на северо-западе Челябинска начался демонтаж незаконных киосков, которые распорядилась убрать временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова.

Всего под ликвидацию попали 15 незаконных объектов. Их собственники получали уведомления о добровольном демонтаже киосков, но выполнять требования не стали. Специалисты службы МКУ «Городская среда» начали принудительный демонтаж павильонов и ларьков.

Напомним, несанкционированный стихийный рынок возмутил Наталью Котову 18 июля во время инспектирования Курчатовского района Челябинска. На площади перед бывшим кинотеатром «Победа» шла бойкая уличная торговля. Ларьки здесь установлены незаконно. Врио главы города распорядилась ярмарку убрать, а также найти собственника земли и заставить привести территорию в порядок. На месте несанкционированного рынка должна появиться парковка.

Повторно вопрос о демонтаже незаконных киосков Наталья Котова подняла 22 июля на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Она устроила «головомойку» главе Курчатовского района Сергею Антипову, который не смог назвать точные сроки, когда ларьки будут убраны. После публичной «порки» уже на следующий день начались работы по ликвидации незаконной ярмарки.

Автор: 
Инна Шемаева
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