В Магнитогорске скончался журналист, избитый неизвестным
Сегодня утром, 20 мая, скончался журналист Михаил Скуридин, которого в ходе дорожного конфликта в Магнитогорске (Челябинская область) избил неустановленный мужчина
О смерти журналиста сообщает газета «Магнитогорский металл», в которой работал обозревателем Михаил Скуридин.
Журналист провел в коме полтора месяца.
Между журналистом и неизвестным мужчиной произошел конфликт31 марта в районе дома 1 на улице Ворошилова в промежутке между 12.35 и 12.45. Неизвестный водитель скрылся с места. Известно, что он передвигался на автомобиле KIA Sportage серебристого цвета. Его личность до сих пор не установлена.
Коллектив агентства "Урал-пресс-информ" выражает соболезнования родным, близким и коллегам покойного.