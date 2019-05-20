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В Магнитогорске скончался журналист, избитый неизвестным

Сегодня  утром, 20 мая, скончался журналист Михаил Скуридин, которого в ходе дорожного конфликта в Магнитогорске (Челябинская область) избил неустановленный мужчина

О смерти журналиста сообщает газета «Магнитогорский металл», в которой работал обозревателем Михаил Скуридин.

Журналист провел в коме полтора месяца.

Между журналистом и неизвестным мужчиной произошел конфликт31 марта в районе дома 1 на улице Ворошилова в промежутке между 12.35 и 12.45. Неизвестный водитель скрылся с места. Известно, что он передвигался на автомобиле KIA Sportage серебристого цвета. Его личность до сих пор не установлена.

Коллектив агентства "Урал-пресс-информ" выражает соболезнования родным, близким и коллегам покойного.

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