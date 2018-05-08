В Орловской области перезахоронили останки южноуральца-красноармейца Ивана Сорокина. Родственникам бойца были переданы медальон и земля с места гибели.

На Кривцовском мемориале в Орловской области прошел митинг памяти и перезахоронение останков советских воинов, обнаруженных поисковиками в ходе первого этапа Межрегиональной акции Вахта Памяти–2018. Земле были преданы 284 воина, погибших в результате ожесточенных боев в этой местности в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Российское военно-патриотическое общество.

Останки бойцов были найдены на территории Болховского района в апреле 2018 года. За время работы экспедиции обнаружены три солдатских медальона. Имена двоих бойцов удалось установить. Это рядовой Иван Романович Сорокин, уроженец Челябинской области, и рядовой Николай Павлович Борисов. Их потомки были приглашены на мероприятие.

Родственникам бойцов были переданы их медальоны и земля с места гибели. Память погибших Защитников Отечества почтили минутой молчания и перезахоронили с воинскими почестями.

Работа по идентификации владельца третьего медальона продолжится по окончании экспедиции.

Всего в ходе весеннего этапа Орловской межрегиональной Вахты Памяти-2018 подняты останки 624 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Примерно такое же количество было найдено за весь 2017 год. Весной 2018 года в межрегиональной Вахте Памяти приняли участие более 700 поисковиков. Второй этап пройдет в Орловской области с 20 июля по 5 августа. Поддержку экспедиции оказывает Российское военно-историческое общество.