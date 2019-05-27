В поликлиниках Челябинска будут популяризировать здоровый образ жизни и диспансеризацию

Интерактивная инсталляция «Здравографика» установлена в городской клинической больнице № 8 Челябинска. Она призвана популяризировать здоровый образ жизни, своевременную профилактику заболеваний и необходимость регулярного прохождения диспансеризации.

Презентация совместного проекта минзрава России, федерального фонда ОМС и «АльфаСтрахование-ОМС» состоится во вторник, 28 мая.

«Здравографика» - стенд-инсталляция, состоящий из большого экрана и сенсорной панели. Внутри собрана библиотека знаний, которая носит медицинский, рекомендательный и популярный характер, информация подается в форме понятной для разных возрастных групп. Посетители медицинских учреждений могут ознакомиться с различными аспектами заботы о собственном здоровье: принципами правильного питания, борьбы со стрессом, отказе от вредных привычек, организации физической активности. Кроме того, все советы и рекомендации можно отправить себе на электронную почту и использовать в повседневной жизни, как памятку.

Интерактивные инсталляции предусмотрены в двух вариантах – для взрослых и детских поликлиник.