В селе Уйском восстанавливают нарушенное газоснабжение

Специалисты аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Челябинск» восстанавливают газоснабжение потребителей в поселке Уйском, нарушенное в ходе несогласованных земляных работ. В зону отключения от газоснабжения попало 48 домовладений поселка.

Вчера, 27-го мая, в 17 часов 25 минут при прокладке водопровода к частному дому машинист экскаватора, не зная схемы расположения подземных коммуникаций, нарушил целостность распределительного подземного газопровода низкого давления диаметром 90 миллиметров. Для локализации аварии и последующего проведения восстановительных работ аварийная бригада газовой компании была вынуждена перекрыть задвижку на поврежденном участке газопровода.

Специалисты Уйской газовой службы предпринимают все необходимые меры для скорейшего завершения ремонтных работ и полного восстановления газоснабжения потребителей. Приступить к повторным пускам газа планируется сегодня, 28-го мая.

«Начался строительный сезон, и мы напоминаем, что проведение земляных работ в охранной зоне газовых сетей без согласования является грубым нарушением техники безопасности и законодательства РФ. Игнорирование норм и правил безопасности может привести не только к отключению газоснабжения, но и к серьезным разрушениям и гибели людей», - отметил заместитель генерального директора - главный инженер АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Фомин.

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Согласно закону «О газоснабжении в Российской Федерации» от 12.03.1999 года все земляные работы в охранной зоне газопроводов должны проводиться после согласования с эксплуатирующей и обслуживающей газовые сети организацией. Вскрывать грунт рядом с газопроводом можно только в присутствии представителя этой организации.

Запрещается использовать землеройную технику рядом с подземным газопроводом, рядом с трассой кабеля установок электрохимзащиты газопроводов от коррозии. Нарушение этого правила может привести к самым серьезным и трагическим последствиям.

Затраты на восстановление газопроводов, а также на повторный пуск газа на предприятия и в дома, которые могут попасть под отключение от газоснабжения в случае ЧП, несут виновники происшествий.

Ответственность за умышленное блокирование либо повреждение газовых сетей прописана в ст.32 Закона «О газоснабжении в Российской Федерации».