В школах Челябинской области последний звонок

Сегодня, 24 мая, в большинстве школ Челябинской области прозвенят последние звонки для учеников 9-х и 11-х классов.

Мероприятие было перенесено с 25 мая, поскольку в этот день девятиклассники сдают первый ГИА по иностранному языку.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления образования города, в этом году девять классов закончили 11,5 тысячи учеников, в одиннадцатых классах отучились 4,5 тысячи выпускников.

У девятых классов первый обязательный экзамен будет 29 мая по русскому языку, 5 июня – по математике.

У 11-х классов первый ЕГЭ состоится 28 мая по географии и информатике. Первый обязательный экзамен по математике (базовый уровень) пройдет 30 мая, профильный уровень по математике – 1 июня, по русскому языку – 6 июня.