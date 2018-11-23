В судьбу мальчика Ромы, тяжело пострадавшего от нападения психа, вмешался губернатор

Юному жителю Южноуральска (Челябинская область) Роме Медведеву окажут социальную помощь. Такое поручение министерству социальных отношений региона дал губернатор Борис Дубровский.

Одиннадцатилетний мальчик серьезно пострадал в результате нападения неадекватного парня. Весной этого года незнакомец неожиданно напал на Рому, гулявшего вместе с другом, и проломил ребенку череп ломом, после чего убежал. Выжил мальчишка чудом. Кости его черепа медики собирали буквально по частям. За эти месяцы Рома вместе со своей мамой Натальей побывал уже в нескольких медицинских учреждениях. У ребенка после страшного удара по голове даже крошились зубы, его постоянно мучили адские головные боли.

«Случилась трагедия. Ребенок сильно пострадал, ему необходима длительная реабилитация. Наши медики оказывают ему помощь. Поручаю министерству социальных отношений проанализировать ситуацию в семье, узнать, какими мерами поддержки они уже воспользовались, и предложить возможные дополнительные меры социальной помощи», - подчеркнул Борис Дубровский.

На следующей неделе в Челябинской областной детской клинической больнице начинается очередной курс реабилитации Ромы Медведева, тяжело пострадавшего при нападении. В 11 часов начинается сбор журналистов. СМИ смогут пообщаться с врачами, мамой ребенка и побывать в отделении, в котором Рома будет восстанавливать свое здоровье.