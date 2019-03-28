В Томино и Полетаево прошли публичные слушания по водоводу для Томинского ГОКа

Порядка 100 жителей Томинского и Полетаевского сельских поселений приняли участие в общественных обсуждениях проектов планировки и межевания территории для размещения линейного объекта водовода для производственных и хозяйственно-питьевых нужд АО «Томинский ГОК». Объект расположится в границах Томино Сосновского муниципального района Челябинской области.

На слушаниях в здании администрации Томино присутствовали порядка 40 жителей сельского поселения и владельцев дачных участков и иных объектов, расположенных на данной территории. Все желающие могли заблаговременно ознакомиться с проектом в администрации. Также общественные обсуждения состоялись в доме культуры Полетаевского сельского поселения. На них присутствовало порядка 60 человек.

Непосредственно на общественных обсуждениях проект представляли его разработчики – специалисты ОАО ЮжУралБТИ и ООО «НИЭП». Со стороны заказчика проекта в обсуждении приняла участие вице-президент Русской медной компании (АО «РМК») по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар. У участников общественных обсуждений в Томинском поселении вопросов по проекту не возникло.

В Полетаевском поселении участники жители интересовались, не причинит ли водовод неудобств владельцам садовых участков в Полетаево.

Томинский горно-обогатительный комбинат будет построен в Сосновском районе Челябинской области на Томинском месторождении медных руд – одном из 50 самых крупных месторождений в мире. Томинский ГОК обещает стать одним самых масштабных, современных и высокотехнологичных проектов в цветной металлургии России последних лет. Проект строительства Томинского ГОКа включен в «Стратегию развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года». Запуск Томинского ГОКа позволит также решить одну из самых серьезных экологических проблем Челябинской области. С помощью закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа, планируется ликвидировать Коркинский угольный разрез. Эндогенные пожары в разрезе являются одним из главных источников загрязнения атмосферного воздуха в регионе.