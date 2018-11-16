В Троицком районе появился передвижной фельдшерско-акушерский пункт

В городе Троицке Челябинской области начал свою работу передвижной фельдшерско-акушерский пункт. ФАП выезжает по графику в небольшие поселки и деревни, где нет медицинских работников. Мобильный комплекс работает пять дней в неделю, объезжая за один день по два населенных пункта.

В состав медицинской бригады входят фельдшер, акушерка, медицинская сестра, при необходимости к ним присоединяется специалист ультразвуковой диагностики.

Медицинские работники проводят амбулаторный прием пациентов, профилактические осмотры несовершеннолетних, диспансеризацию определенных групп взрослого населения, вакцинацию детей и взрослых, а также санитарно-просветительную работу. Кроме того, в ФАПе можно сдать анализы: медики производят забор биологического материала и доставляют в лабораторию.

«Передвижной ФАП мы оборудовали на базе списанного детского автобуса, который нам передали из администрации района, – рассказал главный врач областной больницы Троицка Сергей Шор. – Автобус хоть и старенький, но крепкий. Силами больницы мы его отремонтировали, провели электричество, поставили столы, сиденья, гинекологическое кресло и пр. При необходимости в дальнейшем мобильный ФАП можно будет «усиливать» аппаратурой - УЗИ, флюорографом, ЭКГ, а также привлекать к выездам узких специалистов».

Мобильный пункт планирует обслуживание небольших населенных пунктов, где проживают меньше ста человек. Там, где совсем нет медработников из-за удаленности от райцентров. В условиях кадрового голода передвижные формы работы – отличный выход из положения, они позволяют сделать медицинскую помощь доступной для населения».

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в регионе работают сразу несколько видов выездных медицинских бригад. Пять мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, приобретенных за счет средств областного бюджета, 21 выездная врачебная бригада различного профиля, 18 передвижных флюорографов и два маммографа, три выездные паллиативные бригады. До конца 2018 года в регион поступят еще три мобильных ФАПа, приобретенных за счет средств федерального бюджета.