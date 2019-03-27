В Юрюзани прокуратура потребовала мэрию расселить жильцов аварийного дома

В Челябинской области прокуратура внесла администрации Юрюзани представление об устранении нарушений жилищного законодательства и принятии конкретных мер по расселению аварийного дома №5 в переулке Фурманова. Люди в нем живут в условиях, которые трудно назвать человеческими.

Жильцы проблемного дома пожаловались на бездействие местных властей в правозащитную организацию «Гражданский патруль», рассказав, что в здании всего 12 квартир и половина из них пустует. Так, жители двух квартир умерли, одна квартиру сдали сироте, но девушка не смогла в ней жить - как и другие жильцы, съехала в съемную квартиру.

Жильцам оставшихся шести квартир некуда пойти, поэтому они до сих обитают на Фурманова. В их квартирах промерзшие полы, двери не закрываются. К пенсионеркам даже не приводят в гости внуков - родители боятся, что детей завалит обломками.

«У нас было уже два суда, оба в нашу пользу. Дом изношен более чем на 90 процентов, но переселять нас из него отказываются, утверждают: нет денег, нет фондов. Новостроек в городе не имеется, на «вторичку» не хватает средств, власти говорят, что просили денег у губернатора, но их так и не выделили», - рассказала общественникам жительница дома Ольга Шевенко.

«Гражданский патруль» обратился с жалобой в прокуратуру. Надзорное ведомство жалобу подтвердило.

«В ходе проверки установлено, что многоквартирный дом по адресу Фурманова, 5 признан не соответствующим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, непригодным для проживания и подлежащим сносу. До настоящего времени меры по расселению указанного дома не приняты, что свидетельствует о бездействии администрации Юрюзаньского городского поселения и нарушении Жилищного кодекса РФ», - сообщил заместитель городского прокурора Катав-Ивановской прокуратуры Антон Поздеев.

Фото «Гражданского патруля»