В загазованном Коркино уничтожают деревья

Жители города Коркино (Челябинская область) возмущены варварской обрезкой деревьев в их дворах.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» один из жителей города, на днях в дворах на улице Мира началась массовая обрезка деревьев. При чем зеленые насаждения в городе, где и так далеко не благополучная экологическая обстановка, практически уничтожают зеленые насаждения, уверен коркинец.

На дереве срубают все ветки, оставляя лишь пенечки высотой около трех метров. И вся обрезка проходит в период, когда на ветках уже набухли почки и готовы появиться листья. Кто и когда разрешил такое безобразное отношение жителю выяснить не удалось. Скорей всего, это делается с разрешения управляющей компании. Но вот согласия у жителей некогда одного из самых зеленых дворов никто даже не удосужился спросить. А зачем?

Коркино не впервой «звучит» в связи с беспощадной вырубкой деревьев. Один из детских садов города местные острословы даже переименовывали в «Пенечки», после того как там уничтожили все деревья. В 2010 году вопросом бюджетных схем обрезки даже занималась прокуратура. Но, видимо, выводы так и не были сделаны. В прошлом году в местном городском парке вырубили несколько десятков деревьев. На этом месте РМК строит физкультурно-оздоровительный комплекс. Будут оздоравливаться в атмосфере загазованности.

Напомним, последние годы город Коркино «славится» на всю область неблагоприятной экологической обстановкой – зловонный смог от коркинского разреза порой доходит и до Челябинска, расположенного в 35 километрах от карьера. В период безветрия и ночной инверсии Коркинский район накрывает удушливый туман, от которого становится невозможно дышать. И в такой обстановке уничтожать зеленые насаждения?