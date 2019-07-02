В загородном лагере Челябинского цинкового завода началась вторая оздоровительная смена

Вторая оздоровительная смена открылась в детском загородном оздоровительном лагере «Лесная застава» Челябинского цинкового завода, входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе общественных связей ПАО «Челябинский цинковый завод», первая лагерная смена была посвящена патриотическому воспитанию молодежи. Ее участники - дети и внуки челябинских металлургов - играли в военно-спортивную игру «Зарница», устраивали конкурс клипов "Россия - это мы". Всего нынешним летом за четыре смены в детском загородном лагере ЧЦЗ «Лесная застава» отдохнут и поправят здоровье более тысячи 200 челябинских школьников. При этом активному отдыху не помешают даже неприятные погодные сюрпризы – в лагере имеется собственный большой плавательный бассейн. Для любителей спорта работают секции — футбольные, волейбольные, баскетбольные. Дети занимаются как в крытом спортивном комплексе, так и на открытых площадках.

По словам начальника отдела по связям с общественностью ПАО «ЧЦЗ» Натальи Васильевой, детский отдых и оздоровление - приоритетное направление социальной политики компании. В рамках программы «Дети» ЧЦЗ реализует и другие мероприятия, ориентированные на поддержку семей: содействует при устройстве детей работников завода в детские сады, оказывает помощь родителям в подготовке первоклассников к школе, проводит детские праздники, конкурсы, спортивные состязания.