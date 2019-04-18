В жилом доме путинской Розы обрушилась крыша - власть собирает жильцов

В многострадальном поселке Роза Коркинского муниципального района (Челябинская область) – новая беда. На этот раз (ранее была угроза обрушения бортов коркинского угольного разреза – в связи с этим на Розу приезжал Владимир Путин, и потом часть домов была переселена, потом завоняла закрытая свалка) обрушилась крыша в квартире жилого дома по адресу: улица 50-летия Октября, 16.

Как сообщили общественники из «Гражданского патруля», ЧП произошло девятого апреля – в четыре утра обвалились потолочные балки. В результате произошедшего никто не пострадал. Жильцы обратились к «Гражданскому патрулю» за помощью. В этот же день, по словам розинцев, им нанесли визит представители местной администрации, «однако ничего не предприняли».

«Потолок может поползти и обвалиться весь, и даже не знаешь, проснешься ты завтра или нет. Под квартирой, где обвалилась крыша, живут люди. Когда пойдут дожди, у них будет течь с потолка. В нашем доме живут бабушки и семья с двумя детьми, у них нет денег за свой счет все это восстанавливать. Этим должны заниматься не мы, ведь мы исправно платим за капитальный ремонт», - рассказала общественникам жительница дома Полина Гараева.

По данным «Гражданского патруля», последний раз капитальный ремонт в доме делали в 1973-м году. В одной из квартир, сообщили общественники, нет пола под ванной, однако сотрудники администрации «в силу особенностей телосложения проблему увидеть не смогли».

«Качество постройки дома вызывает много вопросов. Например, жильцы одной из квартир пытались закрепить подставку для микроволновки и обнаружили в стене битое стекло, что явно говорит о разбавлении бетона хламом при строительстве. По словам местных жителей, они неоднократно просили признать дом аварийным, но ничего так и не произошло», - отмечают активисты «Гражданского патруля».

Руководитель общественной организации Ростислав Антонов сообщил агентству «Урал-пресс-информ», что сегодня, 18 апреля, «Гражданский патруль» подал жалобу на бездействие со стороны администрации Розы в прокуратуру Челябинской области, попросив обязать местные власти признать дом аварийным, после чего расселить жильцов.

В жилищном отделе розинской администрации сообщили, что собственник квартиры, в которой обрушилась крыша, с 2015 года живет в Челябинске, квартира, соответственно, пустует. Этажом ниже жилье снимают квартиранты.

«Все это время потолок мок, никто за этим не следил, нам об этом никто не говорил. Мы не могли знать, что с жильем, в котором никто не проживает, что-то не в порядке», - рассказали в жилищном отделе.

В проблемном доме №16 на улице 50-летия Октября - два подъезда, в каждом из которых - по шесть квартир. Одна находится в муниципальной собственности (в свое время ее не приватизировали), 11 являются частной собственностью.

Первого апреля 2019 года закончился срок действия договора непосредственного управления многоквартирным домом, который его жильцы заключали с ООО «УО «Виктория» (Коркино). В настоящее время домом никто не управляет.

Сегодня, 18 апреля, в 17 часов в администрации Розы состоится встреча представителей местной власти (обещали быть и представители администрации Коркинского района) с жильцами, на которой стороны обсудят сложившуюся ситуацию и постараются общими силами найти оптимальный выход из положения – в соответствии с действующим законодательством.

Как подчеркнули в жилищном отделе, согласно федеральному положению о признании домов аварийными и подлежащими сносу либо реконструкции, ветхость не является основанием для признания дома аварийным.

К слову, некоторые сотрудники местной администрации считают, что жителей поселка Роза в какой-то степени «развратило» масштабное переселение земляков с бортов разреза, начавшееся после визита на Розу председателя правительства РФ Владимира Путина в 2012-м году: теперь каждому розинцу не ремонт жилища подавай, а сразу новую квартиру в новом доме.