Вице-губернаторы Челябинской области отчитались о своих доходах

Заместители губернатора Челябинской области отчитались о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, а также за своих супруг и детей.

Первый вице-губернатор Евгений Редин в 2017 году заработал 7 миллионов 245,6 тысячи рублей, что почти на 1,9 миллион рублей больше дохода 2016 года (5 миллионов 349,509 рубля). В 2015 году его доход составил 6 миллионов 335,6 тысячи рублей. Ему принадлежит два земельных участка площадью 997 и 533 тысячи квадратных метра, жилой дом 205,2 «квадрата», две квартиры площадью 78,8 и 140,57 «квадрата» (в последней на праве пользования проживают супруга и дочь) и два гаража 38,4 и 28,9 «квадратов», а также два автомобиля Audi 100 и AUDI Q7. В его пользовании квартира площадью 143,4 квадратных метра. Доход супруги – чуть более двух миллионов рублей. На нее записан земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Ей принадлежит автомобиль BMW X 3. В пользовании супруги и дочери также имеется квартиры площадью 143,4 и 140,57 квадратных метра.

Вторым по размеру полученных за прошлый год доходов стал Олег Климов. Он задекларировал доход в размере 6 миллионов 152,1 тысяч рублей. В 2016 году его доход составил 3 миллиона 780 тысяч рублей, что практически на уровне 2015 года. На нем записаны земельный участок 38 «квадратов» и гараж 34 «квадрата». Супруга заработала 811 тысяч 331,44 рублей. У нее в собственности две квартиры 153,3 и 102,9 «квадратов», жилой дом 430,1 «квадрата», земельный участок 1,1 тысячи квадратных метров, автопарковочное место и в пользовании автомобиль Lexus RX-350.

Заместитель губернатора Евгений Голицын отчитался о доходе в размере 3 миллиона 968 тысяч рублей. Примерно такой же доход был и в прошлом году. У него в собственности земельный участок площадью 631 квадратный метр и жилой дом 296,3 «квадрата». В пользовании автомобили Toyota Verso и Jeep Grand Cherokee. Супруга заработала за год 394,2 тысячи рублей.

Заместитель губернатора Вадим Евдокимов в прошлом году заработал 3 миллиона 829,7 тысяч рублей. В 2016 году его доход составил более 4 миллионов рублей. В его собственности земельный участок площадью 500 квадратных метров, треть квартиры общей площадью 51,4 «квадрата» (остальные доли записаны на жене и дочери) и садовый дом 170,4 «квадрата», а также в пользовании автомобиль Lexus RX-350 и мотовездеход Yamaha YEM 125А. Доход супруги составил 2,4 миллиона рублей. Ей принадлежит земельный участок 300 квадратных метров, садовый дом и автомобиль Lexus RX-450 Н.

Вице-губернатор Руслан Гаттаров задекларировал за прошлый год доход в размере 3 миллиона 574 тысячи рублей, что чуть ниже уровня 2015 года. У него в собственности ничего нет, а в пользовании жилой дом 65 «квадратов» и квартира 147,3 «квадрата». Супруга Гаттарова задекларировала доход чуть более миллиона рублей. В ее собственности два земельных участка площадью 225 и 1669 квадратных метра. Она же владеет квартирой на 46,7 квадратных метра и четвертью квартиры площадью 89 квадратных метров, которая находится в пользовании двух дочерей и сына.

Сергей Шаль задекларировал доход в размере 3 миллиона 105,5 тысячи рублей, что соответствует прошлому году. На него записан земельный участок площадью 720 квадратных метров, дом 275 «квадратов», три квартиры 249,3 и 102,2 и 53 квадратных метра, автопарковочное место 564 «квадрата и баня.

Сергей Сушков задекларировал доход в размере чуть более 3 миллионов рублей. В его собственности земельный участок размеров 1250 квадратных метров и две квартиры на 47,1 и 69,8 квадратных метров.