Владимир Елистратов мечтает по-хозяйски встретить гостей экологического форума

Глава Челябинска Владимир Елистратов заявил, что участников первого федерального экологического форума 19 апреля нужно принять по высшему разряду - без мусора и пыли.

«На этой неделе ждем высоких гостей. Нужно по-хозяйски прибраться там, куда приглашаем людей. Работа по уборке улиц идет всю неделю. Будем пользоваться подаренной нам погодой», - отметил градоначальник.

Тема санитарной очистки областного центра стала ключевой на состоявшемся сегодня, 19 апреля, аппаратном совещании в городской администрации. Начальник управления благоустройства Челябинска Владимир Жучков отметил, что пока улицы областного центра далеки от идеала. На прошлой неделе во время совместных с представителями челябинской мэрии объездов было выявлено более ста фактов ненадлежащей уборки города.

Так, по словам Владимира Жучкова, в недостаточном объеме проводится влажная уборка проезжей части улиц и прилотковых зон. Также необходимо усилиться по ямочному ремонту дорог, вплотную заняться мойкой и покраской дорожных ограждений, увеличить частоту уборки газонов вдоль проезжей части улиц и своевременно вывозить мусорные мешки, а не складировать их на дорогах.

«Это системные проблемы, и их надо решать всем вместе», - подчеркнул Жучков.

Владимир Елистратов отметил, что в настоящее время необходимая уборка улиц, в том числе влажная, в Челябинске ведется – соответствующие поручения даны, и призвал ответственных лиц в преддверии форума организовать вывоз мешков с мусором с опережением графика.

Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Евгений Крехтунов рассказал, что ответственным управлениям и администрациям районов, где будет проходить экологический форум, было дано задание подготовить гостевые маршруты, а также привести в надлежащий вид территории, прилегающие к объектам его проведения (форум будет проходить в трех местах: во дворце культуры железнодорожников на Цвиллинга, во дворце культуры ЧМК на улице Ярослава Гашека и в центре международной торговли на проспекте Ленина).

Кроме прочего, в предстоящие четверг, пятницу и субботу в Челябинске будут проводиться массовые субботники.