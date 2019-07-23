Челябинцы обрадовались влажной уборке центральных улиц города

Челябинцы обрадовались влажной уборке. Сотрудник агентства «Урал-пресс-информ» вечером понедельника, 22-го июля, лично убедился, что поливомоечные машины в нашем городе действительно существуют и, более того, работают.

Техника подрядной организации «Южуралмост» была замечена им за влажной уборкой улицы Свободы - местным жителям сразу вспомнились славные времена, когда городом управлял Вячеслав Тарасов. Тогда поливомоечные машины уж точно не были спецтехникой, невидимой взору большинства челябинцев. С приходом к власти Михаила Юревича дороги убирались так же на должном уровне. Ситуация ухудшилась с приходом к власти бывшего городского прокурора Сергея Давыдова и еще более усугубилась при Евгении Тефтелеве. Не улучшилась обстановка и при его сменщике Владимире Елистратове.

Разочарованные в городской власти челябинцы воспряли духом, когда должность главы областного центра заняла Наталья Котова, с первых дней активно включившаяся в работу по наведению порядка в мегаполисе.

Неделю назад временно исполняющая полномочия главы Челябинска поинтересовалась у руководства «Южуралмоста» о том, производится ли влажная уборка городских улиц, на что получила утвердительный ответ (правда, челябинцы говорили обратное - в аномальную жару поливомоечных машин они не замечали). Градоначальница попросила «Южуралмост» охватывать и те территории, которых нет в контракте.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь АО «Южуралмост» Анна Колонтаева, в работах по уборке города в настоящее время задействовано 25 поливомоечных машин. По ее словам, в Челябинске насчитывается около полутора тысяч улиц. За «Южуралмостом» по контракту закреплена примерно пятая их часть (346 улиц общей протяженностью 555 километров и площадью 9,7 тысячи квадратных метров).

В летний период, исполняя муниципальный контракт по содержанию улично-дорожной сети Челябинска, подрядчик занимается подметанием проезжих частей, очисткой прилотковой части от скопившейся пыли, грязи и мусора вручную и с применением погрузчиков и самосвалов для вывоза грязи. Кроме того, «Южуралмост» отвечает за удаление грязи и пыли с осевой линии и из прилотковой части вакуумно-подметальными машинами и мойку проезжей части поливомоечными машинами.

«В уборке задействована такая техника, как МТЗ-82 с подметально-щеточным оборудованием для подметания проезжих частей, поливомоечные машины и пылесосы», - рассказала Анна Колонтаева.

По ее словам, уборка улиц и дорог южноуральской проводится круглосуточно. За каждым видом техники закреплены свои маршруты, по которым они перемещаются в круглосуточном режиме.

Сначала звено из двух поливомоечных машин и трех тракторов подметает проезжую часть и собирает пыль и грязь в прилотковой зоне, прометает предварительно смоченное покрытие. Кроме того, поливомоечные машины смывают грязь при помощи сильной направленной струи воды в прилотковую часть (к бордюру).

На уборку прилотковой зоны в Челябинске в сутки выходят 15-20 комплексных бригад ручной уборки. Рабочие с помощью погрузчиков грузят грязь в самосвалы и вывозят.

Заключительный этап уборки предусматривает сбор мелкодисперсной пыли. За эту часть отвечают вакуумные и механические пылесосы.