Владимир Елистратов: Мы отработали все поручения Алексея Текслера

Глава Челябинска Владимир Елистратов заявил, что все данные временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером поручения – а их было достаточно много - отработаны в полной мере.

Об этом градоначальник сообщил журналистам сегодня, первого апреля, после традиционного аппаратного совещания в городской администрации.

Так, перестал работать ларек с шаурмой в подземном переходе на площади Революции, на который Алексей Текслер обратил внимание во время обзорной поездки по Челябинску 25-го марта. Назвав сам переход прошлым веком, врио губернатора заметил, что, по его мнению, Роспотребнадзору необходимо обратить внимание на те продукты питания, которые реализуется в этом переходе.

«Было поручение Алексея Текслера. С руководителями рядов проведена необходимая беседа. В настоящее время киоск не работает. Он будет переведен в другое место», - рассказал Владимир Елистратов.

Глава города заверил также, что во дворе, презентованном врио губернатора во время обзорной поездки по Челябинску 25-го марта, появилось долгожданное освещение. Благоустроенной дворовой территорией на Комсомольском проспекте и улице Красного Урала местные власти хотели перед Алексеем Текслером похвастаться, однако местный житель пожаловался врио губернатора, что света в этом показательном дворе, отремонтированном в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году, нет. После настоятельной просьбы Текслера разобраться с ситуацией, освещение восстановили.

«По всем поручениям мы отработали и доложили врио губернатора», - отметил Владимир Елистратов.