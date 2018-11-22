Владислав Третьяк и ХК «Трактор» поздравили Бориса Дубровского с юбилеем

Президенту хоккейного клуба «Трактор», губернатору Челябинской области Борису Дубровскому исполнилось 60 лет.

Президент федерации хоккея России Владислав Третьяк и хоккеисты челябинского «Трактора» записали видеообращение, в котором поздравили губернатора региона с юбилеем.

«Примите самые сердечные поздравления с Вашим юбилеем от имени Федерации хоккея России, от миллиона болельщиков, которые переживают за сборную России и, конечно, «Трактор», которым Вы руководите четвертый год и который постоянно добивается больших успехов. Большое Вам спасибо не только от ФХР, но и от других хоккейных федераций, в частности французов, которые остались в восторге после их приема в Челябинске в рамках Еврочелленджа, а также тех, кто участвовал в юниорском чемпионате мира, прошедшем на самом высоком уровне. Хотел бы пожелать Вам добра, здоровья, счастья, удачи, всем нам мира на земле, и, конечно, чтобы как можно больше у российского хоккея было побед», - сказал в поздравительной речи Владислав Третьяк.

«От имени руководства клуба, всех сотрудников и спортсменов хоккейной системы «Трактор», большой армии болельщиков примите самые искренние поздравления с юбилеем! Благодаря Вашей поддержке команды системы клуба регулярно добиваются высоких результатов — это 4 комплекта бронзовых медалей за 4 года, завоеванные «Трактором» и «Белыми Медведями»! В непростое для страны и региона время Вы делаете максимум возможного для развития хоккея в Челябинской области! Желаем Вам огромного здоровья, большого человеческого счастья и много важных побед», - говорится в сообщении пресс-службы ХК «Трактор».

Борис Дубровский родился 22 июня 1958 года в Магнитогорске. С 1976 года он начал работать на ММК. Сначала был учеником контролера, затем слесарем по ремонту металлургического оборудования. В январе 2014 года, когда Борис Дубровский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. К тому времени он уже трудился в должности генерального ММК. 14 сентября 2014 года Борис Дубровский был избран губернатором Челябинской области.