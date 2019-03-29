Власти Челябинска, застраивая Чурилово, вновь забыли о пешеходах

В Челябинске активными темпами идет застройка микрорайона Чурилово. Судя по ширине автодороги, деньги на тротуары для пешеходов чиновники вновь не предусмотрели

Власти Челябинска умеют наступать на старые грабли. По улице 1-й Эльтонской – на противоположной стороне от частного сектора – поставили строительный забор и скоро здесь тоже вырастут новые девятиэтажки. Судя по ширине автодороги, на «частной» стороне городские чиновники опять не заложили тротуар.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями государственных стандартов данные элементы необходимы в целях обеспечения безопасности пешеходов. Это предусмотрено ГОСТами (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги у улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»).

Это уже становится похожим на анекдот. Точно такая же ситуация сложилась с пешеходными тротуарами на улице Ферганской (продолжение улицы Зальцмана). Это с другой стороны частного сектора. Там автодорога несколько лет назад введена в эксплуатацию – временно, без пешеходного тротуара с одной стороны. Люди, которые живут в частном секторе, что на правой стороне, идут к своим домам прямо по проезжей части – тротуара с этой стороны нет. Если они по переходу сразу перейдут на другую сторону, где тротуар возле новеньких девятиэтажек есть, то через несколько метров им все же придется перейти дорогу к своим домам, но тут другая закавыка – перехода нет. А если идти до следующего светофора и переходить правильно, то там на той стороне опять нет тротуара.

На сторону пешеходов стала прокуратура Челябинска. Руководитель надзорного ведомства обратился в Советский суд Челябинска с иском о возложении на администрацию Челябинска обязанности устранить нарушения требований законодательства путем проведения соответствующих ремонтных и строительных работ. Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. На администрацию Челябинска возложена обязанность по обустройству пешеходных тротуаров.

Работы по благоустройству проезжей части на 1-ой Эльтонской еще не начались и сейчас еще не поздно предпринять все меры, чтобы не повторилась ситуация, которая сложилась на улице Зальцмана. Здесь так же одна надежда – на прокуратуру.

Агентство «Урал-пресс-информ» будет следить за развитием событий.