Владимир Елистратов заранее начал вникать в городские проблемы

Претендент на пост врио главы Челябинского городского округа Владимир Елистратов, пока еще официально не утвержденный в этой должности, уже начал вникать в городские проблемы.

Сегодня, 16 ноября, вместе с губернатором Борисом Дубровским и другими чиновниками он встречает приехавшего в город министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина. Пока еще действующий, но уже объявивший о своей отставке глава Челябинска Евгений Тефтелев, на встречу с министром не пришел.

Напомним, накануне, 15 ноября, было объявлено об отставке главы Челябинска Евгения Тефтелева и губернатор предложил возложить полномочия временно исполняющего обязанности главы на вице-мэра Челябинска по правовым и имущественным вопросам Владимира Елистратова.

В настоящий момент Елистратов официально находится в отпуске, но бросил все свои отпускные дела и поехал встречать важного гостя. Кстати, ему не впервой откладывать свой отпуск ради важных дел. В июне 2009 года действующий на тот момент губернатор Петр Сумин назначил Владимира Елистратова (тогда замминистра промышленности) своим спецпредставителем на проблемном градообразующем предприятии Златоуста - ОАО «Златоустовский металлургический завод». Владимир Елистратов получил поручение от губернатора в первый день своего отпуска, но без слов отложил отдых, сдал билеты на самолет и приступил к выполнению ответственного задания по восстановлению производства после многомесячного простоя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Гордуме, депутаты намерены принять отставку главы 20 ноября на внеочередном заседании. Также парламентарии делегируют полномочия мэра временно исполняющему его обязанности для того, чтобы отставка не отразилась на процессе функционирования городской системы.

В Думе уточнили, не позднее, чем через 6 месяцев после сложения полномочий главой города Челябинская городская Дума должна выбрать нового главу из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Евгения Тефтелева пригласили на работу в правительство области. С большой долей вероятности он займет вакантный пост вице-губернатора и будет курировать работа хорошо знакомого ему минимущества и управление делами губернатора.