Будущий вип-главы Челябинска Владимир Елистратов побывал в парке отдыха горожан

Губернатор Борис Дубровский, несколько дней назад побывавший в челябинском парке имени Гагарина и оставшийся недовольным увиденной картиной, поручил заместителю главы Челябинска Владимиру Елистратову, который завтра, 22 ноября, официально вступит в должность временно исполняющего полномочия главы, провести полную реконструкцию парка.

Сегодня, 21 ноября, Владимир Елистратов посетил городской бор. В центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина он провел выездное совещание по вопросу обновления места отдыха горожан. Как сообщил директор парка Вадим Шаехов, капитальный ремонт парка последний раз проводился в начале нулевых годов. В настоящее время работы по облагораживанию прогулочных скверов, детских площадок и аттракционов ведутся постоянно, но капитальный ремонт парку отдыха просто необходим.

«Сегодня мы прошлись по главным аллеям парка, и с первого взгляда видно, что парк находится в удовлетворительном состоянии, - прокомментировал свой поход Владимир Елистратов. – Сейчас будем разговаривать с директором, обозначать задачи и искать инвесторов для обновления парка. С весны следующего года начнем работы».

В парке отдыха необходимо полностью обновить аттракционы, фигурки в детском парке развлечений, лавочки на аллее, освещение и, самое главное, привести в порядок летнюю сцену. О сцене, где раньше часто выступали местные артисты и проводились тематические вечера, давно все благополучно забыли.

«С лесными насаждениями в парке полный порядок, да и зачем в городском бору что-то еще выращивать?!, - заметил директор парка Вадим Шаехов. – Надо нам только тую свежую посадить взамен погибшей. Занимаемся круглый год в парке – что-то красим, что-то ремонтируем, но серьезно к обновлению не подходили. Больная тема – летняя сцена. Надо здесь менять лавочки, пол на сцене и обновлять саму сцену. Чтобы было не стыдно приглашать артистов для выступлений. Сейчас она находится в ужасном состоянии».

Так или иначе, весной следующего года на любимое место отдыха горожан и гостей мегаполиса будут брошены все силы. Временный глава города пообещал полностью поменять концепцию городского парка культуры и отдыха. А для этого необходимо найти настоящего хозяина, в таком случае возможно концессионное соглашение.

Пообщался Владимир Елистратов и с местными жителями и спросил, что они думают об излюбленном месте горожан. Бабушка с внуком попросили сделать больше детских аттракционов, на которых могли бы кататься совсем маленькие горожане.

«Здесь все больше каруселей и качелей для более старших ребятишек, а вот нашему малышу здесь никак не развлечься, - посетовала горожанка. – А так нам парк очень нравится, мы часто сюда приходим отдыхать с внуком».

«Обязательно сделаем так, как вы попросили, пока ваш внук еще не вырос», - дал слово Владимир Елистратов.

Основные работы по модернизации и обновлению городского места отдыха начнутся уже весной. Губернатор области Борис Дубровский уже взял под свой личный контроль те поручения, на которые он попросил обратить внимание администрацию города.