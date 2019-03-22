Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер побывал в «филиале ада»

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Тесклер сегодняшний день, 22 марта, начал с посещения «специального филиала ада» - угольного разреза «Коркинский».

Глава региона во всей «красе» увидел самую большую яму в Евразии, укрытую серой дурно пахнущей шапкой.

На сегодня тушением эндогенных пожаров на разрезе занимается ООО «Промрекультивация». Изначально это было совместное предприятие Русской медной компании и Челябинской угольной компании.

Президент РМК Всеволод Левин представил Алексею Текслеру план ликвидации Коркинского угольного разреза, рассчитанный до 2042 года.

По данным РМК, на сегодня все борта находятся в устойчивом состоянии. Специалисты держат их под постоянным контролем. В настоящий момент зарегистрировано три эндогенных пожара. Ведутся работы по их локализации.

Глава Коркинского района Наталья Лощинина заверила Алексея Текслера, что ситуация с эндогенными пожарами стабилизируется и даже представила фотографии в подтверждение своих слов. По ее словам, жители успокаиваются, понимают, что проблема решается, хотя вопросы ещё остаются.

Глава пояснила Алексею Текслеру, что Коркино - это город горняков и шахтеров, которые, как они говорят, всю жизнь провели в этой яме, раскапывали ее, а теперь пришло время ее закопать. В то же время Лощинина отметила, что из-за выбросов от горения дети в Коркино болели и болеют (чаще всего страдают органы дыхания).

Всеволод Левин заверил Алексея Текслера, что ситуация в Коркинском районе существенно улучшится после ввода в эксплуатацию Томинского горно-обогатительного комбината. Напомним, разрез планируется засыпать закладочным материалом с ГОКа.

Алексея Текслера не устроило такое положение вещей. Он попросил Всеволода Левина представить план мероприятий по принятию экстренных мер. По словам главы региона, весной ситуация с пожарами может усугубиться. Не нужно ждать ввода Томинского ГОКа, проблему нужно решать незамедлительно.

Алексей Текслер пообещал, что в ближайшее время лично встретится с жителями Коркино, Розы и узнает их мнение по поводу ситуации с разрезом, с эндогенными пожарами и экологической обстановкой.

Как уже сообщало агентство, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Иван Засурский, побывавший на разрезе в феврале 2018 года и увидевший все своими глазами, назвал его «специальный филиал ада в нашей стране».

согласно плана рекультивации разрез будет заложен закладочным материалом в объеме 500 миллионов кубометров до уровня 140 метров до поверхности и заполнен водой. Разработчики обещают, что на месте огромной ямы появится озеро, правда, еще не скоро — примерно к 2040 году. Впрочем, специалисты пока не берутся называть точные даты — разработка и осуществление проекта будут напрямую зависеть от наличия технических сложностей, которые еще предстоит изучить.