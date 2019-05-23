Все загородные лагеря в Челябинской области возьмут под видеонаблюдение

В лагерях Челябинской области эти летом отдохнут порядка 225 тысяч подрастающих южноуральцев.

О подготовке к летнему оздоровительному сезону в детских лагерях речь шла сегодня, 23 мая, на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области.

Этим летом в Челябинской области откроется 779 организаций для отдыха и оздоровления детей. Их них 696 лагерей дневного пребывания и 67 загородного типа. На организацию летнего отдыха из бюджета области выделено порядка 250 миллионов рублей. Планируется, что в лагерях эти летом отдохнут порядка 225 тысяч подрастающих южноуральцев.

«Сейчас проводятся работы по акарицидной обработке территорий загородных лагерей, расположенных рядом с лесными массивами, парками и скверами. Продолжается выдача санитарно-эпидемиологических заключений. Заканчиваются ремонтные работы», - сказал исполняющий обязанности министра образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Однако, пока не заключены договоры на акарицидную обработку лагерей в Верхнем-Уфалее, Кыштыме, Магнитогорске, Еманжелинске, Агаповском, Аргаяшском, Ашинском, Брединском, Варненском, Катав-Ивановском, Карталинском, Каслинском и Нагайбакском районах.

На особом контроле вопрос обеспечения безопасности детей. Управление МЧС проводит проверки лагерей. Уже установлено, что шесть из них находятся за нормативным временем прибытия пожарных. Ведется проверка работоспособности систем оповещения, отрабатывается взаимодействие с администрациями лагерей на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Уделяется также внимание обеспечению загородных лагерей лицензированной охраной. Главам муниципальных образований и руководителям лагерей рекомендовано обеспечить их видеонаблюдением.