Юбилейный «Фотофест-2019» пройдет в городе металлургов

Через неделю, 13 июня, в Челябинской области откроется международный фестиваль «Фотофест-2019». Начнет свою работу он в Государственном историческом музее Южного Урала, а затем переедет в Магнитогорск. Здесь пройдет ставший уже традицией фотомарафон, посвященный 90-летию города металлургов.

Руководитель отдела фотонаследия музея Максим Грицук отметил, что на фестиваль приедет около 60 мастеров фотографии из многих городов России, а также Азербайджана, Германии, США. Еще 50 любителей фотоискусства собираются присоединиться к профессиональной тусовке в Магнитогорске.

По словам Максима Грицука, традиционным «гвоздем» фестиваля станет суточный фотомарафон. Организаторы приготовили несколько маршрутов, по которым отправятся охотники за удачными кадрами. Это городские улицы Магнитогорска, городские театры, культовые сооружения, спортивные арены и даже озеро Банное.

Фото из архива «Фотофеста» (Государственный исторический музей Челябинской области)

Фотограф Юлия Боровикова – одна из немногих, кто участвует во всех «Фотофестах», начиная с самого первого. Она призналась, что очень хотела бы побывать на ММК, посмотреть на реальное производство. Фотомарафон дает такую возможность.

А ее коллега Михаил Трахтенберг интересуется пейзажной съемкой. И в ходе марафона будет искать натуру в самом городе, что непривычно, зато – интересный творческий вызов.

Научный сотрудник отдела фотонаследия Дмитрий Кочергин рассказал о второй части «Фотофеста» - лекциях и мастер-классах. Спикеры фестиваля расскажут о теории и практике современной фотографии, а именитые гости – о тайнах творческой кухни. В частности, известный фотограф из Екатеринбурга Василий Яковлев прочитает лекцию «Дронофотография», а фотомастер из Тюмени Олеся Ким поведает об особенностях съемки урбанистических пейзажей.

В числе гостей фестиваля официальный фотограф ООН Гренде Рензо (Перу), Гульнара Самойлова (США), которая стала известна благодаря фоторепортажам о трагедии 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, председатель Союза фотохудожников Азербайджана Мирнаиб Оглу.

Жюри фестиваля по традиции возглавит его идейный вдохновитель, директор Исторического музея и фотохудожник Владимир Богдановский. Имена лауреатов «Фотофеста-2019» будут названы вечером 16 июня. Лучшие снимки участников фотомарафона войдут в фотоальбом «Один день из жизни Магнитогорска», а к дню рождения города магнитогорцы увидят одноименную фотовыставку.

Международный фестиваль «Фотофест» вот уже десятый год подряд собирает фотографов с Урала, из России и со всего мира. Десятый юбилейный «Фотофест-2019» состоится при поддержке правительства Челябинской области и областного министерства культуры, а также администрации города Магнитогорска и ПАО «ММК».