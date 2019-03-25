Юные робототехники из Рощино блеснули в финале завоевали второе место в финале Profestа

Команда Рощинской средней школы Сосновского района (Челябинская область), где учатся одни из самых сильных программистов в регионе, завоевала второе место в финале XI всероссийского технологического фестиваля «Profest».

Юные южноуральцы из команды «Skolkovo» покорили жюри в номинации «ИКаР-ПРОФИ», представив на конкурс улучшенную модель контроллера веса при фасовке продукции, аналоги которого в своей работе использует птицефабрика «Равис». Специалисты предприятия активно (и охотно) помогали школьникам в подготовке к конкурсу, организовывали для них экскурсии по предприятию и давали все необходимые консультации. Ребята, совершенствуя свою разработку, не спали ночами – результат не заставил себя ждать: всероссийское признание.

Как отмечают в пресс-службе «Рависа», в 2011 году агрохолдинг подарил рощинской школе конструкторские наборы «Перворобот NXT» и соответствующее компьютерное обеспечение. Ребята быстро освоили азы конструирования и стали участвовать в соревнованиях разного уровня и масштаба.

По словам заместителя директора рощинской школы по учебно-воспитательной работе Натальи Клочковой, робототехникой занимаются ученики начальной школы, пятых-седьмых и восьмых-одиннадцатых классов.

«Эти направления постоянно развиваются. Мы участвуем в специализированных конкурсах. В этом учебном году включились в президентский проект «Инженерные кадры России». Спонсорскую помощь в организации поездки в столицу нам оказал агрохолдинг», - рассказала Наталья Клочкова.

Как отметил генеральный директор «Рависа» Андрей Косилов, предприятию нужны квалифицированные работники технических специальностей.

«Если в компанию придут ребята, знакомые с высокотехнологичным оборудованием со школьной скамьи, - это станет лучшей наградой за вложенные инвестиции», - подчеркнул Андрей Косилов.

Следующим проектом команды рощинских школьников станет разработка «Микроклимат в птичнике».

Всероссийские соревнования «Инженерные кадры России» считаются одними из самых престижных в стране. В этом году в них приняли участие более трех тысяч человек. Челябинскую область представляли 23 команды из Троицка, Миасса, Верхнего Уфалея, Челябинска, Озерска, Чесмы, Сатки и Сосновского района. Юные южноуральцы завоевали восемь призовых мест в разных номинациях. Та, в которой блеснули юные рощинцы (ИКаР-ПРОФИ), считается наиболее профессиональной, так как непосредственно связана с автоматизацией технических процессов.

Фото предоставлено компанией «Равис»