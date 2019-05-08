ЮУТПП выступила инициатором конкурса среди студентов-юристов

В преддверии Дня российского предпринимательства комитет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по правовой поддержке предпринимательства при поддержке Коллегии адвокатов Челябинской области выступил инициатором конкурса на лучшую студенческую работу по юридической тематике.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, основная цель конкурса – стимулирование интереса студентов юридических специальностей к профессиональной деятельности по защите прав и законных интересов представителей бизнеса. Тематика конкурсных работ определяется студентами самостоятельно и должна отражать в себе наиболее актуальную юридическую проблему российского предпринимательства.

Принять участие в конкурсе могут студенты-юристы, обучающиеся в высших учебных заведениях Челябинской области по направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры. Выполненная на русском языке конкурсная работа объемом до 10 страниц машинописного текста должна представлять собой актуальное исследование общественно значимой правовой проблемы деятельности субъектов предпринимательства в Российской Федерации, а также содержать предложения по ее решению. В работе должны содержаться ссылки на использованную литературу и другие источники.

Конкурсные работы представляются в Южно-Уральскую торгово-промышленную палату по адресу: Челябинск, улица Сони Кривой, 56, кабинет 413 до 20 мая 2019 года. Итоги будут подведены до конца месяца. Дополнительную информацию можно получить по телефону : (351) 266-52-21.

Победители конкурса получат грамоты ЮУТПП и ценные подарки в виде книг по юридической тематике. Партнерами конкурса могут быть также установлены дополнительные номинации и специальные призы.