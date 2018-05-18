Южно-Уральская медакадемия и челябинский кардиоцентр могут открыть могут открыть филиалы в Узбекистане

Руководство Наманганской области (Узбекистан) объявило о заинтересованности в открытии у себя в регионе филиалов Южно-Уральской медицинской академии и центра сердечно-сосудистой хирургии.

Об этом было заявлено в рамках «Дней Челябинской области» в Узбекистане, которые проходят в эти дни.

Как сообщили агентству в пресс-службе губернатора Челябинской области, в настоящий момент с Наманганской областью тесно взаимодействует Миасский завод медицинского оборудования. Это стало возможным в результате заключенного в прошлом году меморандума о сотрудничества между двумя регионами.

Узбекская сторона также заинтересована в открытии в Челябинске торгового дома. Аналогичный проект недавно был реализован ею в Свердловской области и принес результат.

Как отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, Южный Урал занимает второе место среди регионов России по объему товарооборота с Узбекистаном, уступая по этому показателю только Москве. Стороны обсудили также вопрос обмена туристическими потоками.

Сегодня в Намангане также открылась фотовыставка «Первозданная Россия. Южный Урал». Спортивно-культурная программа предполагает товарищеские поединки между боксерами и выступление государственного ансамбля танца «Урал».