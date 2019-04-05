Южноуральцев научили водить современные тракторы

Современной сельхозтехнике нужны высококвалифицированные механизаторы. Трактористов Челябинской области научили ей управлять.

Современное поколение тракторов «Кировец» было представлено на обучающем однодневном семинаре в Южно-Уральском государственном аграрном университете. Представители Петербургского тракторного завода, челябинской фирмы «Челябагроснаб», преподаватели ЮУрГАУ познакомили инженеров и механизаторов сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Челябинской области с особенностями устройства, эксплуатации и техсервиса отечественных тракторов на примере машин моделей «К-424» и «К-739».

Современные сельхозмашины требуют наличия сложных технических знаний и навыков как от инженерных работников и специалистов-ремонтников, так и от трактористов. От этого зависит не только бесперебойная и длительная работа сельхозтехники, но и грамотное и своевременное выполнение всех полевых агротехнологических операций и в конечном счёте — качество и объём выращенной сельхозпродукции. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

Сжатый, но исчерпывающий курс обучения по устройству, техническим особенностям, эксплуатации и обслуживанию тракторов серий «К-7» и «К-4» производства ПТЗ провели специалисты завода-изготовителя Сергей Арсентьев и Евгений Сергеев. Особое внимание было уделено изменениям и новинкам, которые были внедрены в конструкцию тракторов в 2018 году. В частности, было подробно рассказано об особенностях трактора «К-424», предназначенного для использования в фермерских хозяйствах и сельхозорганизациях с небольшой площадью пашни. На этой машине, оснащённой отечественным двигателем, установлена система питания типа Common Rail — передовая конструкция впрыска топлива с электронным управлением форсунками и подачей топлива в цилиндры из общей топливной магистрали высокого давления. Эта система позволяет двигателю соответствовать экологическим нормам, а также уменьшить шум от работы мотора и экономить топливо.

Кроме теоретической учёбы в аудитории, состоялось практическое занятие на учебной площадке ЮУрГАУ. Специалисты завода и сервисного центра объяснили аграриям, как осуществляется регулировка рабочих параметров работы трактора и сцепного устройства, отдельно была рассмотрена работа с автоматической коробкой передач. Участники семинара ознакомились с правилами агрегатирования трактора с прицепными сельхозорудиями, получили урок практического вождения.